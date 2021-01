Mannheim. (pol/rl) Überfallen wurde ein Supermarkt in der Feudenheimer Hauptstraße am Freitagabend. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Ein etwa 25-jähriger Mann legte gegen 19.30 Uhr an der Kasse des Marktes eine Tüte Bonbons und eine Einkaufstüte auf das Kassenband. Als die Mitarbeiterin abkassieren wollte, drohte der Täter ihr mit einer silbernen Schusswaffe und forderte sie auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Die Kassiererin flüchtete daraufhin mit einer Kollegin ins Büro des Marktes. Der Täter öffnete daraufhin die Kassenschublade selbst, nahm das Bargeld heraus und rannte dann aus dem Markt.

Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Er sah mitteleuropäisch aus und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Mütze und eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.