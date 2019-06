Mannheim. (pol/rl) Ein illegales Autorennen lieferten sich ein 17- und ein 18-Jähriger im Stadtteil Suebenheim offenbar am Montagabend. Das berichtete die Polizei. Zeugen meldeten kurz vor 20 Uhr, dass ein VW Golf und ein Skoda Octavia im Rahmen eines Autorennen ständig auf der Schwabenstraße hin- und herfahren würden. In beiden Autos saßen je vier jungen Männer. In der Straße "Am Waldau" und in der Straße "Am Dünenrand" wendeten die beiden Autos jeweils mit der Handbremse driftend und fuhren dann wieder zurück. Plötzlich verlor der 17-jährige Golf-Fahrer bei erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und krachte gegen ein Verkehrszeichen.

Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige keinen Führerschein hatte. Beide Fahrer wurden auf Alkohol und Drogen getestet. Sie waren nüchtern. Die Mitfahrer im Golf und im Skoda hatten die Fahrten mit ihren Smartphones gefilmt. Das Videomaterial wurde sichergestellt.

Gegen die Fahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Den 17-Jährigen erwartet noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Skoda des 18-Jährigen fanden die Beamten zudem eine Schreckschusswaffe, was nun zu Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz führt.