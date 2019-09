Mannheim-Suebenheim. (pri) Ein Kia hat sich am Donnerstagmittag auf der Verbindungsstraße zwischen der Friedrichsfelder Straße und der Schwabenstraße überschlagen. Der Wagen kam bei regennasser Fahrbahn auf der Fahrt in Richtung Friedrichsfelder Straße gegen 12.40 Uhr ins Schleudern, rutschte nach rechts an die Böschung und überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen.

Der Fahrer konnte sich laut Polizeibericht selbst aus dem Kia befreien. Augenscheinlich unverletzt, sei er trotzdem mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren, um weitere Untersuchung durchführen zu lassen.

Der Kia soll mit abgefahren Reifen und zu schnell unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit. Es entstand 5000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.