Mannheim-Neckarau. (pol/kaf) An der Kreuzung Casterfeldstraße/Dannstadter Straße im Mannheimer Stadtteil Neckarau kam es am Freitagmorgen, kurz vor acht Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person leicht verletzt. Die Unfallaufnahme dauert laut Polizei derzeit noch an. Der Straßenbahnverkehr ist momentan in beide Richtungen unterbrochen, es kommt zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.