Mannheim. (pr/mare) Auf der Feudenheimer Straße kurz vor der Haltestelle Pfeiferswörth hat sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen ist offenbar ein Auto verbotswidrig abgebogen und von einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 7 frontal in der Fahrerseite erfasst worden.

Derzeit wird die Person von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Feudenheimer Straße ist stadtauswärts voll gesperrt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.