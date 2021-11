Mannheim. (pol/lyd) Von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt wurde ein 16-Jähriger in der Gartenstadt am späten Samstagnachmittag. Das teilte die Polizei mit.

Der 16-Jährige soll zunächst am Fahrbahnrand der Straße "Waldpforte" in Richtung Waldfriedhof gegangen sein. Kurz nach der Einmündung der Straße "Waldfrieden" überquerte er unachtsam die Straße und die Straßenbahnschienen. Hier wurde er von der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert.

Der 16-Jährige soll dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden sein. Der Rettungsdienst brachte ihn nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Bahnstrecke und die "Waldpforte" gegen 19.30 Uhr wieder freigegeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0621/174-4111 oder 0621/174-4222 zu melden.

Info: Bei Eingang des Notrufes war zunächst von einer Fußgängerin die Rede, weshalb dies auch in der Erstmeldung so stand.

Update: Samstag, 20. November 2021, 22.25 Uhr