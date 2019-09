Mannheim. (RNZ) Eine große Klima-Demonstration findet am heutigen Freitag in Mannheim statt. Um 16.30 Uhr starten die Mitglieder der Gruppe "Students for Future" mit etwa 100 Teilnehmern vom Schloss (Karl-Theodor-Platz) aus. Der Demonstrationszug verläuft über die Bismarckstraße bis zum Hauptbahnhof. Dort treffen sich die Klimademonstranten mit den Mitgliedern der "Friday for Future"-Bewegung. Gemeinsam starten die Teilnehmer dann gegen 17 Uhr zur Hauptdemo. Über den Kaiserring, durch die Planken und die Breite Straße und dann über die Kurpfalzbrücke geht es zum Alten Messplatz. Die Stadtverwaltung schätzt, dass sich circa 1500 Menschen an der Klimademo beteiligen werden.

Um einen störungsfreien und reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, werden die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, der Kaiserring in Fahrtrichtung Friedrichsring und die Kurpfalzbrücke in Fahrtrichtung Alter Messplatz im Veranstaltungszeitraum abschnittsweise voll gesperrt. Zudem müssen die folgenden Kreuzungsbereiche während der Straßenquerung der Demonstrationsteilnehmer gesperrt werden: Bismarckstraße-Reichskanzler-Müller-Straße und Kaiserring, Kaiserring-Friedrichsring-Planken sowie Friedrichsring-Luisenring-Kurpfalzbrücke (Kurpfalzkreisel). Die Polizei wird die gesperrten Bereiche sukzessive wieder für den Verkehr freigeben. Es ist mit spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Während der Demonstration durch die Planken und die Breite Straße werden die Straßenbahnen umgeleitet.