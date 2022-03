Von Olivia Kaiser

Mannheim. Dass die Eintrittspreise für Hallen- und Freibäder zum Saisonbeginn Mitte Mai steigen, ist bereits im Ausschuss für Sport und Freizeit vor einigen Wochen Thema gewesen. Die nach 2016 erste Preiserhöhung aufgrund gestiegener Kosten für den Betrieb der Bäder trugen die Stadträte über die Fraktionen hinweg mit. Gleiches galt für die Entscheidung, dass Kinder und Jugendliche aus Mannheim aufgrund der Entbehrungen in der Pandemie während der Sommerferien wieder gratis ins Freibad dürfen.

Für Diskussionsstoff sorgte allerdings der Vorstoß der Grünen, die Personengruppen, die einen ermäßigten Eintritt zahlen dürfen, stark zu erweitern. Eine Einigung gab es damals nicht. Jetzt hat sich am Dienstag der Hauptausschuss mit dem Thema befasst und eine Vorentscheidung getroffen. Die Abstimmung im Gemeinderat am Dienstag, 15. März, ist eine Formsache. Die RNZ gibt einen Überblick:

> Eintrittspreise: Ab 15. Mai kostet der reguläre Eintritt ins Herzogenriedbad 4 Euro (vorher 3,70), Ermäßigte zahlen 2,50 Euro (2,10). Für die drei übrigen Freibäder in Sandhofen, Rheinau sowie das Carl-Benz-Bad in der Gartenstadt beträgt der Eintritt 3,50 Euro (3,10). Ermäßigte zahlen 2,30 Euro (2). Besucher des Hallenbads Neckarau zahlen künftig regulär 4,50 Euro (4,20), ermäßigt 2,90 Euro (2,50). Für das Herschelbad sowie die Bäder in Waldhof-Ost und Vogelstang beträgt der Eintritt 4 Euro (3,70), ermäßigt 2,50 Euro (2,10).

Mehrfachkarten werden durch Geldwertkarten für 25, 50, 75 und 100 Euro ersetzt. Je nachdem, welche Karte man wählt, erhält man einen Rabatt. Bei der 25-Euro-Geldkarte sind es beispielsweise fünf Prozent. Die Saisonkarte für Freibäder kostet jetzt 100 Euro (zuvor 81,60). Kombitickets für Hallen- und Freibäder werden abgeschafft.

> Bezahlsystem: Neben dem elektronischen Bezahlsystem für die Freibäder, das aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt wurde, sollen nun auch wieder Tickets an den Schwimmbadkassen erhältlich sein. Mittlerweile kann elektronisch nicht nur mit Kreditkarte, sondern auch mit Paypal bezahlt werden.

> Ermäßigung: Die Grünen haben einen Antrag gestellt, der besagt, dass der Personenkreis, der einen Ermäßigten-Status hat, erweitert werden soll. Neben Schülern und Studenten sollen künftig auch Schwerbehinderte, Hartz-IV-Empfänger, Kulturpassinhaber, Asylbewerber sowie Grundsicherungsempfänger im Alter einen ermäßigten Eintritt zahlen dürfen. Die letztgenannte Gruppe werde man berücksichtigen, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. Ansonsten warnte er vor der Erweiterung: "Unser Ziel ist eine Kostendeckung von etwa 25 Prozent bei den Frei- und etwa 20 Prozent bei den Hallenbädern. Wenn wir das jetzt machen, dann werden wir dieses Ziel nicht nur weit verfehlen, sondern bei 18 Prozent bei den Frei- und 13 Prozent bei den Hallenbädern liegen." Er warnte davor, dass dann die Preise bald erneut steigen müssten.

Die SPD unterstützte den Antrag – aber nur unter der Bedingung, dass Kulturpassinhaber nicht hinzugenommen werden. Die Grünen waren zu diesem Zugeständnis bereit, denn CDU, Mannheimer Liste und FDP/MfM waren gegen die Ausweitung und teilten die Auffassung der Verwaltung.

Die Grünen argumentierten, dass diese Personengruppen in vielen Bädern der Region bereits ermäßigten Eintritt zahlen. "Wir wollen, dass diese Menschen auch in Mannheim ein Schwimmbad besuchen können", betonte Stefanie Heß. "Wir schätzen außerdem, dass die Mehrkosten durch die Mehrzahl an Besuchern, die es sich dann leisten können, öfter oder überhaupt in die Schwimmbäder zu gehen, aufgefangen werden. Mit den Stimmen von SPD und LiParTie waren die Grünen erfolgreich.