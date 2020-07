Von Marco Partner

Mannheim. Am Anfang war ein Arbeitshandschuh. Plattgefahren, einsam und verlassen auf einem verwilderten Gelände: den Taylor Barracks. Die Amerikaner waren schon längst fortgezogen, doch als wollte das Stück Stoff nochmal die ganze deutsch-amerikanische Nachkriegsbeziehung in sich vereinen, streckte der zurückgelassene Handschuh auf der einstigen Scheinwerfer-Kaserne wie von selbst den Daumen nach oben. Als wolle er sagen: Okay, ist schon in Ordnung, war schön bei euch. "Ich habe nichts präpariert, ist schon kurios", sagt Horst Hamann Jahre später über den Schnappschuss.

Sie sind Teil der Mannheimer Geschichte. Ob Taylor, Turley, Franklin oder Spinelli: Bevor sich die einstigen Militärgelände der US-Streitkräfte in Gewerbe- und Wohngebiete verwandelten, machte sich der Mannheimer Starfotograf daran, die verlassenen Konversionsflächen künstlerisch zu dokumentieren und in der Erinnerung festzuhalten. Dank einer Outdoor-Ausstellung wandern die Fotografien nun an ihren Ursprung zurück. An die Original-Schauplätze, wo sie einst geschossen wurden.

Der Handschuh ist nur eine von 42 Stationen, die bei der "Spurensuche" auf den vier großen Ex-US-Militär-Geländen verstreut wiederentdeckt werden können. Host Hamann, der durch seine vertikalen New-York-Aufnahmen zu Beginn der 1990er internationale Berühmtheit erlangte, fand sich an seinen "alten" Foto-Hotspots zunächst selbst nicht mehr zurecht. So sehr hat sich alles bereits gewandelt. Im Taylorpark geht es dank Skateanlage und Basketballfeld zwar immer noch etwas amerikanisch zu. Die neuen Lagerhallen aber versperren die Sicht auf die Vergangenheit, die nun dank der bauzaungroßen Aufnahmen wieder spürbar wird.

Manchmal genügen mit Pinselfarbe geschriebene Warnungen wie "Caution" oder "Stay Away", um Emotionen und Erinnerungen auszulösen. Auf den Bildern sind die Schriftzüge bereits verblasst und abgeblättert, nun sind die Hallen ganz verschwunden. Das röhrenartige Blechdach einer Lagerhalle ist noch auf dem Taylor-Areal geblieben. Als "Konservio"-Kunstwerk steht es nun mit neuer Bedeutung am alten Fleck. Andere Orte wie Burger-Laden, Café, Kasino, Schule oder Kindergarten leben nur noch in der fotografischen Erinnerung fort. "Wir wollen Geschichte bewahren und erzählen. Aus Besatzern wurden schließlich Freunde, diese Zeit wollen wir nicht einfach verschwinden lassen", betont MWSP-Geschäftsführer Achim Judt.

2012 wurde die Stadtentwicklungsgesellschaft mit dem Kauf der Konversionsflächen gegründet, nun sieht sie ihre Aufgabe nicht nur in der baulichen Veränderung, sondern auch im kulturellen Erhalt. Auch coronabedingt kam die Idee auf, Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. "Ich bin ein Befürworter, dass Fotografien einmal raus aus den heiligen Hallen dürfen", zeigt sich auch Hamann "entzückt", dass seine Werke nun im Freien stehen, statt an der Wand von Museen und Galerien zu hängen.

Nach dem Abzug der US-Truppen bekam der Fotograf einfach den Schlüssel in die Hand gedrückt und durfte sich auf Spurensicherung durch die Lost Places in den Mannheimer Outskirts begeben. "Es war wie im Wilden Westen, ich habe nur Hasen und Bussarde angetroffen. Es hat noch nach Grill und BBQ gerochen. Eigentlich hat nur noch der Revolver gefehlt", erinnert er sich an das besondere Foto-Shooting. Jetzt, nicht einmal zehn Jahre später, entwickelt sich das "Niemandsland" am Rande der Quadratestadt in Gewerbe- und Wohnsiedlungen. Ist der sichtbare Wandel auch mit Nostalgie verbunden. "Aufgrund der baulichen Veränderungen stellt sich die Frage, wie man mit der Erinnerung umgeht, wie man Geschichte erhält", erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz.

Mit dem Projekt "Maemories" werde ganz bewusst die Geschichte der Amerikaner auf Mannheimer Boden verewigt. Die "Spurensuche" ist nun ein Teil davon. "Es geht darum, Orte emotional aufzuladen, eine Identifikation zu schaffen, mit Räumen und Gebäuden, die etwas Merkwürdiges haben", so Kurz.

Ein besonders "merk"-würdiger Ort ist unter anderen der alte Checkpoint nahe der B38. Hier kam Horst Hamann überhaupt erst auf die Idee der Fotoserie. Als er im Stau stand, und den Blick statt auf die Autoschlange nach rechts Richtung verlassenes Militärgelände schweifen ließ. Das rote kleine Häuschen steht noch immer, doch ein Pförtner sitzt dort schon lange nicht mehr. Pflanzen überwuchern nun das Areal. "Es wird auch noch verschwinden", ist Hamann froh, dass er den einstigen Eingang in die amerikanische Welt Mannheims zumindest mit der Kamera festhalten konnte.

Die Outdoor-Fotoausstellung von Horst Hamann ist bis zum 20. November zu sehen. Auf einer Gesamttour von 11,5 Kilometern erstreckt sich die kostenlose, interaktive "Spurensuche", die man am besten mit dem Rad erkundet. Startpunkte auf den jeweiligen Konversionsflächen sind das Wachhaus an der Grenadierstraße (Turley), der Fahrradweg an der Havellandstraße (Taylor), die Sports Arena an der Birkenauer Straße (Franklin) sowie das Haupttor am Aubuckel (Spinelli). Von dort führen Wegweiser zu den einzelnen Foto-Stationen.

Info: www.mwsp-mannheim.de.