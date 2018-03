Mannheim. (oka) In Mannheim ist der Dienstag Höhepunkt des Straßenfaschings. In diesem Jahr war die Atmosphäre in den Planken aufgrund der offenen Kanalschächte im Zug der Sanierung zwar nicht ganz makellos, doch dafür wurden die Narren mit blauem Himmel und Sonnenschein entschädigt.

Ab 14 Uhr strömten sie in die Innenstadt, um zwischen Paradeplatz und Wasserturm zu feiern. An mehreren Stationen gab es Musik. Ein weiterer Anziehungspunkt war der Fasnachtsmarkt am Wasserturm mit dem Riesenrad. Bei den Verkleidungen war vor allem beliebt, was warm hielt, beispielsweise tierische Ganzkörperanzüge aus Fell. Perücken und bunte Hüte ersetzten in vielen Fällen die warme Mütze.