Von Stefan Otto

Mannheim. Nach acht langen Monaten im Lockdown können die Mannheimer Kinos demnächst wieder öffnen. Das Cinema-Quadrat ist schon vorangegangen, die anderen folgen nach.

Seit seinem Umzug vom Collini-Center ins K 1-Karree ist das Cinema-Quadrat in der glücklichen Lage, unmittelbar angrenzend an das Foyer über einen großen Innenhof zu verfügen, der bei gutem Wetter Open-Air-Vorstellungen vergleichsweise unkompliziert ermöglicht. Bereits Anfang Juni startete hier das "Sommerkino Open-Air", das noch bis 4. September jeweils von Donnerstag bis Samstag drei Vorstellungen pro Woche bietet. Es läuft ein sehr breit gefächertes Programm vom Mannheim-Film "Und morgen die ganze Welt" über queeres Kino bis hin zum Hitchcock-Klassiker "Der Fremde im Zug" aus dem Jahr 1951. Im Saal finden hier erst ab dem 9. September wieder Vorstellungen statt.

Die Kinos der beiden Mannheimer Filmtheaterbetriebe Atlantis und Spickert peilen eine Wiedereröffnung am Donnerstag, 1. Juli, an. Verschiedene deutsche Kino- und Filmverleihverbände haben sich für diesen einheitlichen Start starkgemacht, um jenen Flickenteppich unterschiedlicher Eröffnungstermine zu vermeiden, der im Vorjahr aufgrund divergierender regionaler Vorschriften entstanden war.

"Nur wenn alle Kinos bundesweit die Chance haben, zeitnah gemeinsam zu öffnen, können Verleiher überhaupt neue Filme starten und den Filmtheatern damit ihre wirtschaftliche Grundlage zurückbringen", erklärt auch die AG Kino, der Verband der deutschen Arthouse-Filmtheater, der sich von einer einheitlichen Öffnung auch eine größere Aufmerksamkeit verspricht.

"Natürlich war alles von Kurzarbeit geprägt", berichtet Frank Noreiks von den Spickert-Kinos. Zur Wiedereröffnung seien sie nun auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, vorzugsweise Teilzeitkräften. Vorab stehe dieser Tage die sorgfältige Grundreinigung aller ihrer Kinos an, die Überprüfung aller technischen Anlagen sowie eine Woche Probelauf ohne Besucher. Die Kinomacher aus Mannheim werden alle ihre Häuser, zu denen neben Cinemaxx und das Cineplex in der Quadratestadt auch das Cineplex Bruchsal und das Cineplex Neustadt gehören, am Donnerstag öffnen. Angekündigt sind zunächst die neue Otto-Komödie "Catweazle", das Animation-Sequel "Peter Hase 2" oder der US-Action-Thriller "Nobody" mit Bob "Saul" Odenkirk.

Auch Erdmann Lange, der die Kinos Atlantis und Odeon in den Quadraten betreibt, kündigt "ein pralles Juli-Programm" an und nennt etwa den dreifachen Oscar-Gewinner "Nomadland", den Gewinner des Auslands-Oscars "Der Rausch", Maria Schraders melancholische Roboter-Komödie "Ich bin dein Mensch" oder den rumänischen Berlinale-Sieger "Bad Luck Banging or Loony Porn" an.

"Momentan sind wir noch dabei, Personal zu rekrutieren", schildert auch Lange. Die Minijobber, die nicht vom Kurzarbeitergeld profitieren konnten, hätten sich mittlerweile neue Jobs gesucht. "Daher sind wir etwas dünn besetzt, und ich merke, dass wir bei der Suche nach Aushilfen ziemlich mit der Gastronomie konkurrieren."

Generell erachtet er die Wiedereröffnungsphase als "heikle Situation". "Das Kurzarbeitergeld fällt weg, aber es ist nach wie vor recht unklar, welche Bedingungen wir im Juli vorfinden. In 2020 war die Phase der Öffnung zwischen Juni und Oktober eine sehr verlustreiche und mit die schwierigste der ganzen Pandemie. Fatal wäre es natürlich, wenn der Herbst oder Winter eine vierte Welle und erneute Schließungen bringen würde", zeigt er sich besorgt.