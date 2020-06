Mannheim. (pol/mare) Beim Brand einer Gartenhütte am Sonntag sind sieben Menschen verletzt worden. Zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilt.

Aus bislang unbekannter Ursache brachgegen 15 Uhr in einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Neuhersheim ein Brand aus. Die Hütte stand sofort komplett in Flammen, die Feuerwehr brachte das Feuer nach rund 30 Minuten unter Kontrolle und hatte es nach gut einer Stunde gelöscht.

Als das Feuer ausbrach, befanden sich sieben Personen in der Hütte, die allesamt verletzt wurden, zwei davon schwer. Lebensgefahr besteht aber nicht. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.