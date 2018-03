Mannheim. (dpa/lsw) Eine 85 Jahre alte Frau ist in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau habe am Samstagmorgen mit ihrem Rollator unachtsam die Schienen überquert, teilte die Polizei der nordbadischen Stadt mit. Daraufhin sei sie von einer einfahrenden Straßenbahn mehrere Meter weit mitgeschleift worden. Dabei wurde die Seniorin so schwer verletzt, dass sie wenig später in einem Krankenhaus starb. Der Straßenbahnfahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock.