Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die Corona-Pandemie hat gravierende gesellschaftliche Auswirkungen. Das zeigt die dritte Auflage des nach 2014 und 2017 fortgeschriebenen Mannheimer Sozialatlas. Insbesondere in den bereits zuvor sozialstrukturell auffallenden Stadtteilen haben sich die Lebensbedingungen verschlechtert. Doch auch für Bürgerinnen und Bürger höheren Lebensalters – insbesondere für diejenigen, die in stationären Pflegeeinrichtungen wohnen – werden negative Effekte aufgrund der anhaltenden Pandemie beobachtet. Deshalb haben die Mitarbeitenden des Fachbereichs Arbeit und Soziales den Sonderteil "Altern in Mannheim" in den Sozialatlas 2021 aufgenommen.

Wie gewohnt wurden für die Stadtteile Daten zur Altersstruktur, zur Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsentwicklung sowie zur Entwicklung und Struktur des Bezugs von Sozialleistungen erhoben, um sie je nach Indexwert fünf Sozialraumtypen zuzuordnen. Unter den sozialstrukturell unauffälligen Typ 1 fallen Sandhofen-Nord, Wallstadt, Feudenheim, Neuhermsheim, Neuostheim, Seckenheim, Niederfeld und Lindenhof. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt mit Ausnahme von Neuhermsheim in allen Stadtteilen dieses Typs unter dem gesamtstädtischen Durchschnittswert von 46 Prozent. Weniger als ein Drittel der Bevölkerung weist dort einen Migrationshintergrund auf.

Als sozialstrukturell auffällig wurden Herzogenried, Luzenberg, Jungbusch, Wohlgelegen, Waldhof-West, Neckarstadt-West, Schönau-Nord und Hochstätt identifiziert. Waldhof-Ost, die Innenstadt und Rheinau-Mitte gelten als sozialstrukturell eher auffällig. "Damit haben elf von 38 Stadtteilen die Sozialraumtypologie 4 oder 5. Dort lebt rund ein Drittel der Bevölkerung, das sind 101.000 Menschen", so Milena Etges-Steidlinger, die mit ihrem Kollegen Tobias Korn die Zahlen erläuterte.

Zahlen, die Grundlage sind für Handlungsempfehlungen, um als Kommune in den sozial prekären Bereichen kleinräumig gegensteuern zu können. "Das haben wir in der Vergangenheit bereits mit Erfolg getan, doch Corona bedeutete eine Zäsur", erklärte Jens Hildebrandt. Der Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales berichtete, dass bis Ende 2019 steigende Beschäftigungszahlen und eine rückläufige Zahl an Transferleistungen verzeichnet wurden. Seit Anfang 2020 steigen jedoch insbesondere in den sowieso schon sozialstrukturell schwachen Stadtteilen Mindestsicherungs- und Arbeitslosenquote sowie die Langzeitarbeitslosigkeit.

Waren es vor Corona 32.500 Menschen, die Transferleistungen erhielten, stieg diese Zahl 2020 auf 34.000. In Wallstadt oder Feudenheim habe sich dieser Zuwachs zwar auch, aber nur geringfügig niedergeschlagen. Anders auf der Hochstätt, wo laut Korn mittlerweile ein Drittel der Bevölkerung Sozialleistungen erhält. "Neben Armutsverhinderung und Bildungsgerechtigkeit werden uns angesichts des demografischen Wandels auch die Themen Altersarmut und Altersisolation beschäftigen", prognostizierte Hildebrandt.

19 Prozent aller Mannheimerinnen und Mannheimer sind 65 Jahre oder älter. Rund 3400 Personen beziehen Grundsicherung im Alter. Die Dunkelziffer sei hoch, da erfahrungsgemäß 60 Prozent der anspruchsberechtigten Haushalte keinen Antrag stellen. Ein besonderes Augenmerk richten die Sozialplaner auf Alleinlebende jeden Alters. "Fast 52 Prozent Prozent der Haushalte sind Ein-Personen-Haushalte", berichtete Milena Etges-Steidlinger. Davon entfallen 41,7 Prozent auf über 80-Jährige und ältere Menschen.

Daher will die Stadtverwaltung die Versorgung älterer Menschen ebenso stärken wie die nachbarschaftlichen und ehrenamtlichen Strukturen sowie Begegnungsmöglichkeiten im Quartier entwickeln. Angesichts des zu erwartenden steigenden Pflegebedarfs brauche es darüber hinaus neue Wohn- und Betreuungsformen sowie ein Beratungsangebot für Pflegebedürftige und deren Angehörige. So soll den Menschen ermöglicht werden, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in ihrer eigenen Wohnung zu führen.

Weitere Handlungsempfehlungen werden beispielsweise zum Thema "Perspektiven für Kinder und Jugendliche" formuliert oder wie man das Wohnangebot in der Stadt am realen Bedarf orientieren kann.