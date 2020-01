Mannheim. (pri/pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam am Sonntag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße B36/Ludwigshafener Straße. Ein Porsche-Cayenne-Fahrer wollte laut Polizeibericht von der Stotzstraße auf die Ludwigshafener Straße in Richtung SAP-Arena fahren. Dabei missachtete er vermutlich die rote Ampel an der Kreuzung zum Gewerbegebiet Fahrlach. Der Porsche prallte gegen einen Peugeot 3008 und einen Mercedes C300 Coupe, die auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Fahrlach unterwegs waren.

Jeweils zwei Insassen der drei Autos erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden.

Bis zur endgültigen Reinigung der Fahrbahn war die Straße in Richtung SAP Arena für etwa zwei Stunden voll gesperrt.