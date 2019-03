Von Stefan Otto

Mannheim. Vor zehn Jahren, am 23. März 2009, startete die "Sweet Soul Music Revue" im Mannheimer Capitol. Genau ein Jahrzehnt später wurde nun mit großem Aufgebot das Jubiläum und der beachtliche Erfolg gefeiert, den die Show des ehemaligen SAP-Managers Klaus Gassmann seitdem erlebt hat. Gut 400 Konzerte gab es seit der Premiere im deutschsprachigen Raum - von Wien bis nach Hamburg. Aber auch in Ländern wie Belgien, Italien, Lettland oder Spanien traten die Künstler auf.

"Vor zehn Jahren fing es an, und es hört nicht auf. Wir machen weiter!" verkündete Entertainer Ron Williams, der im ausverkauften Capitol im Stil eines AFN-Radiomoderators durch den Abend führte. Sehr authentisch übrigens, war er doch in den 1960er-Jahren tatsächlich der erste afroamerikanische Nachrichtensprecher beim Soldatensender American Forces Network (AFN) in Deutschland. "Mit schwarzen Melodien und schwarzem Rhythmus gegen Hass und Rassismus, darum geht’s hier", betonte Williams. "For Love, Peace and Soul!"

Das AFN war es auch, das den gebürtigen Laudenbacher und Wahl-Heidelberger Gassmann mit dem Soul-Virus infizierte. Schon 1963 war der heute 70-Jährige als Gitarrist der Beat-Band The Rockets aktiv. Ab 1968 spielte er dann bei der ersten Weinheimer Soul-Band United Six. Rund 25 Jahre später gründete Gassmann seine eigene Band Soulfinger, mit der er auch heute noch unterwegs ist.

Bei der "Sweet Soul Music Revue" blies er das Baritonsaxophon - und war damit nur einer von zehn Musikern auf der Capitol-Bühne. Hinzu kamen die Soulsisters, drei Backgroundsängerinnen, sowie neun Interpreten - erst nacheinander, dann im Finale vereint. Zusammen füllten sie den Raum mit ihrem druckvollen Sound und ließen eine ganze Ära auferstehen: von den 1950ern bis in die 1970er-Jahre des Memphis- und Detroit-Souls. Ein bisschen Funk und Rock waren auch dabei - zur Abwechslung.

Für Authentizität sorgten vor allem Jimmy James, der Grandseigneur der Show, der stimmlich James Brown bemerkenswert nahe kam, und Sir Waldo Weathers. Letzterer war 15 Jahre lang selbst Saxophonist der Band um den "Godfather of Soul" gewesen und setzte mit "Shotgun" und "Cold Sweat" die musikalischen Highlights des Abends. Edward Wade gab mit Derrick Alexander das Soul-Duo Sam & Dave wieder - eine Mischung aus Gospel-Ekstase und dem Call und Recall des Blues. Und Laeh Jones lieferte eine großartige, kraftvolle Vorstellung als Etta James ("I’d Rather Go Blind"). "Die Hautfarbe spielt keine Rolle. Entweder man hat’s oder man hat’s nicht", erklärte Ron Williams.

Und so stand mit dem jungen Bulgaren Daniel Stoyanov auch ein weißer Sänger auf der Bühne. Mit Titeln von den Platters und den Temptations bot er eindrucksvolle Kopien der Originale dar und bewies Showman-Fähigkeiten, die das Capitol als Enklave des amerikanischen Unterhaltungsmekkas Las Vegas erscheinen ließen. Zum Schluss gab die Saarländerin Darnita Rogers als Aretha Franklin angemessen stimmkräftig alles. Sie wird auch in Klaus Gassmanns neuester Produktion "Respect" auftreten. Die Hommage an die 2018 verstorbene "First Lady of Soul" wird am 16. August beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark Premiere feiern.