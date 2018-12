Mannheim. (dpa/lsw/pol) Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Mannheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 25-Jähriger am Montagabend auf der Bundesstraße 44 über eine rote Ampel gefahren und mit dem Wagen eines 23-Jährigen kollidiert, der gerade auf die Straße einbog.

Die beiden Männer wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die B44 zeitweise gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aber offenbar nicht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 bis 60.000 Euro.