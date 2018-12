Mannheim. (pol/van) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sprühte ein bislang Unbekannter mehrere Schriftzüge und Zeichen an Hauswände, Rollläden und auf die Straße. Das berichtet die Polizei. Insbesondere betroffen waren Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße, der Nebeniusstraße und der Weylstraße. Auch auf den gepflasterten Boden der nahegelegenen Haltestelle fanden sich Schmierereien in Form eines falsch gezeichneten Hakenkreuzes.

Betroffene bemerkten die Graffitis teilweise erst am Folgetag und erstatteten Strafanzeige. Inwieweit es sich hierbei um einen fremdenfeindlichen Hintergrund handelt, ermittelt nun die Kriminalpolizei Mannheim. Zeugen oder weitere Opfer, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Ermittler zu wenden.