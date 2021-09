Von Gaby Booth

Mannheim. Michael Schredl ist der wissenschaftliche Leiter des ZI-Schlaflabors. Dort werden die psychiatrisch-neurologischen Schlafstörungen behandelt. Im RNZ-Interview berichtet Schredl von der Arbeit im Schlaflabor und darüber, welche Voraussetzungen für einen gesunden Schlaf wichtig sind.

Herr Professor Schredl, Schlafen ist ein äußerst komplexer Vorgang, denn auch im Schlaf bleibt unser Gehirn aktiv. Können Sie kurz beschreiben, welche Ziele die Schlafforschung hat?

Die Schlafforschung verfolgt zum einen das grundlegende Ziel, zu verstehen, was im Schlaf vor sich geht, was das Gehirn im Schlaf macht, warum wir den Eindruck haben, nach einem guten Schlaf morgens erholt aufzuwachen. Aktuell wird auch die Gedächtniskonsolidierung im Schlaf untersucht, sprich das verbesserte Abspeichern von Informationen, die tagsüber aufgenommen wurden. Der zweite Schwerpunkt sind Schlafstörungen und die Fragen: Wie entstehen sie? Wer hat sie? Und: Wie können sie am besten behandelt werden?

Wer sucht Hilfe in Ihrer Schlafambulanz?

Wir sind in der Erwachsenenpsychiatrie angesiedelt, das heißt, wir diagnostizieren und behandeln fast ausschließlich Erwachsene, Jugendliche gelegentlich. Zu uns kommen Personen, die Probleme mit dem Schlaf haben, Ein- und Durchschlafstörungen, unruhige Beine, Einschlafattacken, ungewöhnliche Verhaltensweisen im Schlaf, um einige Beschwerden zu nennen. Unsere recht kleine Einheit macht vorwiegend Diagnostik. Danach werden die Patienten von ihrem niedergelassenen Arzt weiterbehandelt oder weiterverwiesen. Ausnahmen sind Patientinnen und Patienten mit Insomnie (Ein- und Durchschlafstörungen). Da bietet die ärztliche Leiterin unseres Schlaflabors, Claudia Schilling, ein Gruppenprogramm an, das für mehr als 85 Prozent sehr hilfreich ist. Ich biete zudem eine Albtraumsprechstunde für Erwachsene an. Nach den Rückmeldungen zu urteilen, auch mit gutem Effekt.

Sie beschäftigen sich auch mit Traumforschung, insbesondere Albträumen. Gibt es hier so etwas wie Musteralbträume?

Die Forschung dazu ist meine Hauptaufgabe, Albträume stellen ein Thema unter vielen dar. Die häufigsten Albträume sind Fallen, verfolgt werden, gelähmt sein, Zuspätkommen und Tod von nahestehenden Personen.

Was sind eigentlich Albträume? Kann man sie vermeiden?

Albträume werden definiert als negativ getönte Träume, bei denen die Emotion so stark sein kann, dass man davon aufwacht. Ab und zu Albträume zu haben, ist ganz normal, sodass wir weitergehend die Albtraumstörung definieren. Dabei treten diese Träume so häufig auf, dass die Person beeinträchtigt ist, zum Beispiel Angst vor dem Einschlafen hat, eine niedrige Schlafqualität oder belastende Gedanken tagsüber. Viele Betroffene versuchen, sich nicht mit den Albträumen auseinanderzusetzen, zu sagen: "Das war nur ein Traum." Doch wenn man häufiger damit zu tun hat, ist das nicht hilfreich.

Welche Rolle spielen Albträume bei Menschen mit Schlafstörungen? Gibt es eine Therapie dafür?

Die Therapieform, die am besten untersucht wurde, heißt "Imagery Rehearsal Therapy" (Vorstellungs-Übungs-Therapie). Dabei wird im Wachzustand die Albtraumsituation noch einmal vorgestellt und dann ausgemalt, wie man die unangenehme Situation konstruktiv bewältigen kann, zum Beispiel nicht mehr weglaufen. Diese neue Lösung wird über zwei Wochen einmal pro Tag geübt, dann ein weiterer Traum bearbeitet. Eine kürzlich von uns durchgeführte Telefonberatungsstudie zeigte gute Effekte bei mehr als 80 Prozent der Personen.

Was passiert in einem Schlaflabor?

Hintergrund > Das ZI hat sich im Herzen der Innenstadt kontinuierlich fortentwickelt. Das Hauptgebäude in J 5 wurde 1975 fertiggestellt und bezogen. Zwischen 2015 und 2019 wurde es im laufenden Betrieb grundlegend modernisiert. [+] Lesen Sie mehr > Das ZI hat sich im Herzen der Innenstadt kontinuierlich fortentwickelt. Das Hauptgebäude in J 5 wurde 1975 fertiggestellt und bezogen. Zwischen 2015 und 2019 wurde es im laufenden Betrieb grundlegend modernisiert. > Im Erd- und Untergeschoss des Hauptgebäudes wurde 2019 das Zentrum für Innovative Psychiatrie- und Psychotherapieforschung (ZIPP) eingerichtet, in dem alle wesentlichen Bildgebungsverfahren zusammengefasst sind. Ein neues Laborgebäude in J 5 wurde 2005 eröffnet. Im Quadrat K 3 entstand 2016 ein Neubau für weitere Therapieangebote. Forschung und Krankenversorgung sind also eng miteinander verbunden. > In den vier Kliniken und zwei Adoleszenten-Zentren werden jährlich fast 3000 Patientinnen und Patienten stationär oder in Tageskliniken behandelt. Ambulant werden Sprechstunden für psychisch Erkrankte aller Altersstufen angeboten. > In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie werden unter anderem akute und chronische Depressionen, ADHS und Angststörungen behandelt. Sie beinhaltet eine psychiatrische Intensivstation und ein Schlaflabor. > In der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin werden Patienten mit Alkoholabhängigkeit, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit behandelt. > In der Klinik für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin werden Menschen mit akuten sowie chronischen posttraumatischen Belastungsstörungen, Angsterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen wie Borderline therapiert. > In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters steht das gesamte Spektrum kinder- und jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder, ambulant und stationär, im Fokus. > Die Adoleszenten-Zentren sind zwei spezialisierte Behandlungszentren für Jugendliche und junge Erwachsene. Das Personal kümmert sich hier um 16- bis 24-Jährige. (boo)

[-] Weniger anzeigen

In einem Schlaflabor werden Gehirnströme (EEG), Augenbewegungen (EOG), Muskeltonus (EMG), Herzschlag, Sauerstoffsättigung, Atembewegungen und Beinbewegungen gemessen, um festzustellen, was alles im Schlaf passiert. Wir führen zwei Nächte durch, damit sich die Personen ein bisschen eingewöhnen können. Es geht nicht darum, herauszufinden, wie zu Hause geschlafen wird, sondern zu beschreiben, ob während des Schlafes Dinge passieren, die die Erholsamkeit des Schlafes beeinträchtigen.

Welche Faktoren sind wichtig für einen gesunden Schlaf?

Für viele Menschen sind vor allem zwei Faktoren wichtig: Das ist erstens ein fester Schlaf-wach-Rhythmus. Der Mensch ist ein 24-Stunden-Tier, und Schlaf ist leichter, wenn er regelmäßig ist. So entwickeln fast alle Schichtarbeitenden nach zehn bis 15 Jahren Schlafstörungen. Zweitens ist geistige Entspannung wichtig. Im Deutschen gibt es den unglücklichen Ausdruck des "Abschalten-Könnens". Das funktioniert nicht, sondern es geht darum, zu lernen, alle Gedanken, die vorhanden sind, entspannt zu beobachten – wie einen Fluss, der vorüberzieht.

Was halten Sie von Schlafmitteln?

Schlafmittel können kurzfristig eingesetzt werden. Allerdings ist für die Insomnie die Therapie die erste Wahl. Dazu sind sechs bis sieben Sitzungen erforderlich. Dabei wird die eigene Schlaffähigkeit wieder gestärkt.

Wie viele Menschen haben in den letzten Jahren Ihre Hilfe gesucht?

Pro Jahr kommen circa 400 bis 500 Hilfesuchende in die Ambulanz, circa 50 Prozent von ihnen werden auch im Schlaflabor untersucht.

Stellen Sie eine Zunahme der Ratsuchenden fest?

Nein. Allerdings sehen wir meistens Menschen, die schon seit vielen Jahren mit Schlafstörungen zu tun haben.

Wo ist die Ambulanz genau? Wer kann sich bei Ihnen melden?

Aktuell sind das Schlaflabor und die Schlafambulanz ausgelagert, in K 3, 11-14, nicht weit vom Hauptgebäude entfernt. Jeder mit Schlafstörungen kann sich melden. Mitzubringen ist eine Überweisung eines niedergelassenen Arztes.

Kooperieren Sie mit den Schlaflabors der Universitätskliniken Mannheim und Heidelberg?

Wir haben etwas Arbeitsteilung. Die Schlaflabore der HNO-Universitätsklinik Mannheim, des Theresienkrankenhauses Mannheim und der Thorax-Klinik Heidelberg diagnostizieren und behandeln vorwiegend Personen mit nächtlichen Atemregulationsstörungen (Schnarchen, Atemaussetzer), während unser Schwerpunkt auf den psychiatrisch-neurologischen Schlafstörungen (Insomnie, Restless-Legs-Syndrom, Narkolepsie, Parasomnien) liegt. Je nach Diagnose schicken wir weiter oder bekommen von den anderen Schlaflaboren Patienten geschickt.