Mannheim. (pol/rl) Weniger schwimmen, mehr randalieren und möglicherweise auch etwas klauen wollten offenbar mehrere Einbecher im Sandhofener Freibad am Sonntagmorgen. Laut Polizeibericht hebelten die Täter zunächst den Seiteneingang in der Kalthorststraße auf. Dann öffneten sie die Eingangstür des Kassenraums und schleppten den Tresor zu einem Holzwagen. Da die Täter den Tresor offenbar nicht auf den Wagen bekamen, ließen sie ihn liegen.

Danach hebelten sie im Bereich der Umkleideräume zwei weitere Türen auf, öffneten und durchwühlten mehrere Spinde. Dann schlugen sie am "Filterhaus" eine Scheibe ein und drangen in das Gebäude ein. Hier beschädigten die Täter ein Chlorgas-Warngerät, machten sich an einem Sicherungskasten zu schaffen und brachen auch noch den Heizungsraum auf.

Insgesamt entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Noch ist unklar, ob die Einbrecher auch etwas gestohlen hatten, oder nur randaliert haben. Gemeldet wurde der Einbruch gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen. Wann davor genau die Täter im Schwimmbad aktiv waren, ist noch unklar.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der 0621/77769-0 zu melden.