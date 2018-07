Mannheim. (pol/mün) Am Freitagmorgen wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war kurz vor sieben Uhr auf der Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs. Laut Polizei war er wahrscheinlich zu schnell in einer Rechtskurve. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Renault eines 28-Jährigen zusammen.

Nach seiner notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7.000 Euro.

Wegen des Unfalls kam es im Frühverkehr stadteinwärts zu starken Behinderungen. Die Unfallaufnahme war gegen 8.30 Uhr abgeschlossen.