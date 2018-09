Mannheim-Rheinau. (pol/run) Die seit dem 15.08.2018 vermisste 12-jährige Jasmin P. wurde am Montagmorgen von einer Polizeistreife im Bereich der Wasserturmanlage in Mannheim gesehen und in Gewahrsam genommen.

Wo sich die 12-jährige in den vergangen Wochen aufhielt, ist Gegenstand der Ermittlungen des Hauses des Jugendrechts. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.