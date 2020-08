Mannheim-. (pol/rl) Drei Männer sollen am Samstagnachmittag eine Hausfassade in der Rheinau mit Farbe besprüht haben. Das Haus in der Rhenaniastraße kurz vor der Einmündung zum Edinger Riedweg soll gegen 14 Uhr beschmiert worden sein. Als die von Zeugen verständigten Beamten zum Tatort fuhren, bemerkten sie an der Bushaltestelle "Rhennaniastraße" drei Männer im Alter zwischen 19 und 37 Jahren, die schwarze T-Shirts trugen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie vier Sprühdosen mit schwarzer und blauer Farbe in einer Tüte dabei hatten. Einer der drei Männer hatte zudem schwarze und blaue Farbe an den Händen.

Es stellte sich zudem heraus, dass die Männer auch das Wartehäuschen der Bushaltestelle "Rheinau Bahnhof", einen Mülleimer und einen Stromkasten beschmiert hatten. Zudem sollen sie auch die Unterführung von der Rhenaniastraße zum Bahnhof Rheinau beschmiert haben. Nach Personalienfeststellung kamen die drei Männer wieder auf freien Fuß.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der 0621/83397-0 zu melden.