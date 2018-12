Mannheim-Rheinau. (pr/mare) Mehrere Menschen sind am Mittwoch bei einem Brand in einer Lagerhalle in Rheinau verletzt worden. Unter einem Lkw hatten Kartons gebrannt.

Die Feuerwehr war gegen 14.30 Uhr in die Holländer Straße gerufen worden. In einer Lagerhalle waren Kartonagen in Flammen geraten. Die Brandschützer rückten mit zwei Truppe unter Atemschutz vor und konnten das Feuer löschen.

Insgesamt 18 Menschen wurden durch das Rauchgas und das von der Feuerwehr eingesetzte Löschpulver in Mitleidenschaft gezogen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Mannheimer Berufsfeuerwehr war mit 18 Kräften im Einsatz, der Rettungsdienst hatte sechs Rettungswagen vor Ort.