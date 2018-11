Mannheim. (pol/mare) Und das für 140 Euro: Ein räuberisches Duo wollte am Montagabend in die Wohnung eines 72-Jährigen eindringen und Beute machen. Gelandet sind sie schließlich in Räumen mit Gittern vor den Fenstern, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Aber von vorne: Kurz nach 20 Uhr klingelten die 18- und 53-jährigen Männer an der Wohnungstür des 72-Jährigen in Schönau. Als der Senior öffnete, erwartete ihn der blanke Horror: Der 53-Jährige zückte sofort eine geladene Gaspistole und bedrohte den 72-Jährigen.

Die Täter drangen in die Wohnung ein und fesselten den Bewohner mit Klebeband. Sie forderten Geld von ihm und drohten abwechselnd mit der Gaspistole, während der andere die Wohnung durchsuchte. Ihre Beute: 140 Euro Bargeld, die sie in einer Tasche verstauten.

Was sie aber während der Tat nicht merkten: Der 72-Jährige hatte zunächst um Hilfe gerufen - und eine Frau wurde dadurch tatsächlich auf den Raub aufmerksam. Sie rief die Polizei.

Und die traf ein, als die Räuber noch bei ihrer Tat waren. So klickten noch in der Wohnung die Handschellen. Am Dienstagmorgen wurden sie dann einem Richter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Die beiden Männer wanderten ins Gefängnis.