Mannheim. (pri/pol/rl) Von einer Straßenbahn erfasst wurde eine 28-jähriger Radfahrerin am Freitagmorgen. Laut Polizeibericht war die Radler in kurz vor 8 Uhr auf dem parallel zur Straßenbahntrasse zwischen Mannheim-Wallstadt und Heddesheim unterwegs. Als sie die Gleise an einem unbeschrankten Bahnübergang überquerte. Die Straßenbahnführerin der heranfahrenden Linie 5A versuchte noch eine Notbremsung, bekam die Bahn jedoch nicht mehr zum Stehen, sodass die Radlerin frontal erfasst wurde.

Ein Fahrgast leistete der schwer verletzten 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen. Die Radfahrerin wurde dann aber per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Bahnstrecke war während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme bis etwa 10.20 Uhr gesperrt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt derzeit die Polizei.

Update: Freitag, 22. Mai 2020, 13.30 Uhr