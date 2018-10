Mit einer Plane abgedeckt ist ein Personenwagen, auf den auf der Autobahn A 6 bei Viernheim am 12.06.2015 am Stauende ein Lastwagen gefahren war. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen getötet, fünf weitere schwer verletzt. Foto: Jürgen Mahnke/dpa

Mannheim. (dpa-lsw) Zwei Jahre nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten hat in Mannheim der Prozess gegen einen Lastwagenfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung begonnen. Zu Beginn der Verhandlung im Amtsgericht sei die Anklage gegen den 38-Jährigen verlesen worden, sagte ein Justizsprecher. Im späteren Verlauf sollen mehrere Zeugen und ein Sachverständiger gehört werden.

Der angeklagte Lastwagenfahrer habe sich im Verlauf der Verhandlung bei den Hinterbliebenen der Opfer entschuldigt, teilte der Sprecher am Nachmittag mit. Zum Hergang des Unglücks habe der 38-Jährige gesagt, ein Wagen vor ihm habe plötzlich die Spur gewechselt. Das habe zum Zusammenstoß geführt. Diese Version unterscheide sich von den Aussagen, die dem Gericht vorlägen, sagte der Sprecher. Dem Gericht zufolge war eine Urteilsverkündung bereits am Montag möglich.

"Das Strafmaß hängt von mehreren Details ab, die erst im Prozess geklärt werden müssen", sagte der Sprecher. Beobachter hielten etwa eine Bewährungsstrafe von knapp zwei Jahren für denkbar - möglich sind aber auch eine Geldstrafe oder eine längere Gefängnisstrafe. Bei dem Unfall im Juni 2015 auf der Autobahn 6 war ein Sattelzug bei Viernheim am Stauende auf ein Auto aufgefahren. Dieser wurde in zwei weitere Autos geschoben. Die beiden Frauen in dem Wagen, den der Lastwagen rammte, kamen ums Leben.