Mannheim. (RNZ) Die Prince House Gallery zieht vom Turley-Areal in die Innenstadt, genauer gesagt ins Quadrat H7 an den Swansea-Platz. Die Galerie nutzt dabei die Räume im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Wohngebäudes und zieht damit in die Räume einer ehemaligen Bankfiliale. An einer zentralen Ecke im Quartier Filsbach endet der Leerstand, der durch ein spannendes Kunst- und Kulturangebot abgelöst wird. Der ehemalige Tresorraum der Bank soll als Sonderausstellungsfläche genutzt werden.

Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG hat die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss des Gebäudes 2019 übernommen. Mit Ankäufen von einzelnen Gebäuden und Gewerbeflächen bringt sich die GBG gezielt in die Stadtentwicklung ein, dabei geht es auch darum jahrelange Leerstände in zentralen Gebäuden zu beenden. In der gleichen Straße hat die GBG im Jahr 2019 am Luisenring ebenfalls eine stadträumlich bedeutsame, leer stehende Gewerbeeinheit übernommen, in der zuvor ein Waschsalon untergebracht war. Neuer Mieter ist ein Kleidungsgeschäft, derzeit wird renoviert.

"Es war uns wichtig, für das Erdgeschoss in H7, 1 eine qualitätsvolle Nutzung zu finden, die das Quartier bereichert und eine für die Anwohner verträgliche Nutzung bringt", sagt Christian Franke, Prokurist und zuständiger Bereichsleiter der GBG. Die Prince House Gallery ist eine Galerie für Fotografie, digitale Kunst und visuelle Kultur und bietet auch Seminare und Veranstaltungen an. Offiziell will die Galerie mit einer Gruppenausstellung am Donnerstag, 17. September, eröffnen. "Wir freuen uns sehr über die Neueröffnung in den Räumen der alten Sparkasse, sie ist für uns als Galerie ein großer Schritt nach vorn, den wir gerade in den aktuellen Zeiten auch mutig gehen wollen", erläutert Galerie-Geschäftsführer Johann Schulz-Sobez. "Die Eröffnungsausstellung ‚Bilder einer Ausstellung‘ zeigt unser Portfolio, das wir zuletzt auch durch die Ausrichtung der Artfair um spannende Künstler erweitern konnten und das wir nun dem Publikum neu präsentieren. Begleitet wird die Ausstellung von einer Solo-Werkschau zu Gerhard Vormwald im Princehouse Tresor", so Schulz-Sobez.