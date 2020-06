Mannheim. (pol) "Null-Toleranz" will die Polizei Mannheim gegenüber Posern an den Tag legen - ihre Mitteilung untermauert sie mit Zahlen.

Am Freitag wurden im Mannheimer Stadtgebiet 16 Autos kontrolliert, die wegen unnötigen Lärms aufgefallen waren. Bei fünf Fahrzeugen waren technische Änderungen an der Auspuffanlage und an der Lichttechnik vorgenommen worden, so dass die Betriebserlaubnis erloschen sei, teilt die Polizei mit.

Drei Mängelberichte wurden erstellt, zwei Fahrer wurden verwarnt. Ein Fahrzeug befand sich aufgrund der Umbauten am Fahrwerk in einem verkehrsunsicheren Zustand. Es wurde aus dem Verkehr gezogen und vorläufig sichergestellt. Der Fahrer musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind weitere Kontrollen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr in Planung.