Mannheim. (pol/mare/dpa) Die Polizei hat Besucher der zwei Technopartys "I am Hardstyle Germany" auf dem Maimarktgelände und "Wummerland" in Neckarau kontrolliert und zahlreiche Drogen konfisziert. Wie die Beamten mitteilten, seien in der Nacht zum Sonntag 77 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden.

Sichergestellt worden seien bei den Partygängern unter anderem 169 Ecstasy-Pillen und fast 240 Gramm Amphetamine. Des Weiteren wurden 620 Euro vermeintliches Dealer-Geld sichergestellt.

Eine Person wurde festgenommen, da sie durch einen Haftbefehl zur Personenfahndung ausgeschrieben war. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Eine weitere Person gelangt zur Anzeige, da sie einen Polizeibeamten tätlich angegriffen hat.

Insgesamt hätten fast 10.000 Menschen die beiden Veranstaltungen in der Stadt besucht.