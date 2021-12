Mannheim. (pol/mare)Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Mannheim überfallen. Das teilt die Polizei mit.

Die Polizei fahndete am Abend mit starken Kräften am Boden und einem Hubschrauber in der Luft nach dem flüchtigen Tankstellenräuber.

Der Unbekannte betrat demnach gegen 21 Uhr eine Tankstelle in der Waldstraße und forderte Bargeld. Dabei drohte er mit einer Schusswaffe..

Der Täter war wohl ein Mann von normaler Statur. Er was maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube, trug eine schwarze Jacke und schwarze Handschuhe, dazu eine Blue-Jeans un schwarze Schuhe.

Beute machte er nicht, er flüchtete in Richtung Lampertheimer Straße.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter TElefon 0621/1744444.