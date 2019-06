Bereits 2015 war bekannt geworden, dass Äcker im Mannheimer Stadtteil Sandhofen mit sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) belastet sind. Diese stehen im Verdacht, gesundheitliche Schäden wie Leberkrebs und Unfruchtbarkeit zu verursachen. Foto: Gerold

Von Anna Manceron

Mannheim. Nach dem Fund von PFC-Chemikalien in Erdbeeren von einem Mannheimer Acker hat das Regierungspräsidium Karlsruhe Entwarnung für Verbraucher gegeben. Die bereits verkauften Früchte seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gesundheitsschädlich, teilte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums am Mittwoch mit.

Bei den sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) handelt es sich um Kunststoffe, die wasserabweisend sind und aus Kohlenstoffketten bestehen. Im menschlichen Körper können sie laut Umweltbundesamt unter anderem Leber und Niere schädigen.

Fachleute unterscheiden zwischen langkettigen und kurzkettigen PFC-Verbindungen. Letztere werden zum Beispiel von Pflanzen aufgenommen. "Diese kurzkettigen Verbindungen scheidet der Körper aber relativ schnell wieder aus, sie sind deshalb nur bei langfristigem Verzehr problematisch", betonte die Sprecherin. Bei der in den Erdbeerproben gefundenen Konzentration seien daher keine bedenklichen Symptome zu erwarten.

Experten des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Freiburg hatten bei einer Lebensmittelkontrolle entdeckt, dass die Erdbeeren deutlich erhöhte PFC-Werte aufwiesen. "Die ersten Hinweise gingen am 22. Mai ein", erklärte die Sprecherin des Regierungspräsidiums.

"Die Erdbeeren haben wir dann sofort aus dem Handel genommen." Allerdings waren die Früchte zuvor an zwei Tagen verkauft worden. Ein zweiter Test habe die Ergebnisse dann Mitte vergangener Woche bestätigt.

Dass es im Mannheimer Norden Äcker gibt, die mit PFC belastet sind, ist bereits seit 2015 bekannt. Laut Regierungspräsidium sind davon derzeit 237 Hektar betroffen. Die Stadtverwaltung rechnet nun damit, dass weitere 1000 Hektar belastet sein könnten. "Das muss jetzt schrittweise untersucht werden", erklärte Gabriel Striegel von der Stabsstelle PFC im Regierungspräsidium Karlsruhe.

Die Behörde geht davon aus, dass die Chemikalien über verunreinigte Kompostmischungen in die Böden gelangt sind. Diese seien mit Papierabfällen versetzt worden, die PFC enthielten. "Leider lässt sich das nur noch schwer nachvollziehen, weil es keine Proben mehr aus dieser Zeit gibt", betonte Striegel.

Der Dünger stamme vermutlich aus einem Mannheimer Kompostwerk. Das Verteilen solcher Mischungen auf Ackerflächen habe die Landesregierung bereits 2014 verboten. "Zunächst wurden alle Äcker kontrolliert, für die konkrete Lieferscheine mit solchen Kompostmischungen vorlagen", sagte Striegel. Danach habe man die Landwirte befragt. "Anscheinend hat das aber auch nicht ausgereicht." Dass nun doch wesentlich mehr Flächen betroffen sein könnten, sei damals nicht absehbar gewesen.

Die Landwirte könnten die Böden trotz der Schadstoffbelastung weiterhin nutzen, erklärte Striegel. "Es gibt Pflanzen wie Körnermais oder Gerste, die diese Chemikalien nicht so stark einlagern. Dort wird das PFC nur in den Blättern und im Stängel gespeichert, nicht aber in den Körnern." Ganz anders sei das bei Erdbeeren und Weizen.

Diese Lebensmittel könne man auf den betroffenen Flächen nicht mehr anbauen. Eine Möglichkeit, die Böden von den Chemikalien zu reinigen gibt es nicht. "Uns ist derzeit kein Verfahren bekannt, mit dem man solch große Flächen von Rückständen befreien könnte", sagte Striegel.

Von der PFC-Belastung ist allerdings nicht nur Ackerland betroffen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sickerte ein Teil der Chemikalien von den Feldern ins Grundwasser durch. Die Beregnungsbrunnen, in denen das PFC anschließend nachgewiesen wurde, dürfen Mannheimer Landwirte deshalb nur noch eingeschränkt nutzen. Auf das Trinkwasser habe dies allerdings keinen Einfluss, erklärte Striegel. Das städtische Wasserwerk in Käfertal sei weit genug entfernt von den betroffenen Feldern im Norden.