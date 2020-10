Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Flugartistik, Akrobatik auf Rollschuhen, Sandmalerei und ein Conférencier im Schottenrock - doch die Besucher des "Harald Wohlfahrt Radio Regenbogen Palazzo" müssen sich jetzt doch noch länger gedulden als gedacht. Kurz nachdem die Palazzo-Macher Rolf Balschbach und Gregor Spachmann das Programm für die neue Saison der Dinnershow bekannt gegeben hatten, beschloss die Bundesregierung den zweiten Lockdown. Auch wenn der nicht so schwer ausfällt wie beim ersten Mal, kann die Saison am 19. November nicht starten.

"Wir bedauern das sehr", so Palazzo-Geschäftsführer Rolf Balschbach. "Wir wünschen uns alle, dass die beschlossenen Einschränkungen dazu führen, dass wir ab dem 1. Dezember mit unseren aufwendigen Hygienemaßnahmen in die neue Saison starten können." Weil die Stadt Mannheim erlaube, dass der Spiegelpalast bis Ende der Saison 2021/22 auf dem Europaplatz stehen bleiben kann, sei es möglich, die Spielzeit nach hinten zu verschieben, so Balschbach. Dafür sei man überaus dankbar. In der Vorweihnachtszeit wird das Zelt besonders stimmungsvoll illuminiert.

"Alle Tickets für die Vorstellungen vom 19. bis 30. November können auf einen späteren Zeitpunkt umgebucht werden", fügt Radio Regenbogen-Geschäftsführer Gregor Spachmann hinzu. "Um genügend Kapazitäten zu schaffen, haben wir das am 6. Januar geplante Saisonende auf den 17. Januar geschoben.

Die Corona-Pandemie spielte auch eine Rolle bei der Auswahl der Künstler, die bei der Dinnershow auftreten: "Alle Showdarbietungen konzentrieren sich ausschließlich auf die große Bühne in der Mitte ", erklärt Rolf Balschbach und kündigt eine "gesunde Mischung aus Bekanntem und Neuem an". Steve Eleki, der Mann mit dem Schottenrock und Meister des subtilen Humors, führt erneut durchs Programm. Auch Natalya Netselya kennt das Stammpublikum bereits. "Sie bestreitet in diesem Jahr erstmals die Eröffnung und malt dabei eine ganz besondere Geschichte in den Sand", versprechen die Palazzo-Macher.

Rolf Blaschbach und Gregor Spachmann freuen sich besonders auf den Auftritt der erst 16-jährigen Handstandakrobatin Viktoriia Dziubia, die trotz ihrer Jugend bereits als Shooting-Star in dieser Disziplin gilt. Auch die Messoudi Brothers lassen die Muskeln spielen, um Körperbilder in Perfektion zu formen. Das Duo "Golden Dream" zeigt seine Tuchakrobatik ganz in edles Gold getaucht.

Für die temporeichen Darbietungen sind neben dem Trio Bokafi mit dem Schleuderbrett auch die Rossi-Brüder mit ihrer Flugakrobatik zuständig. Iryna Pitsur bringt die Hula-Hoop-Reifen mit nahezu jedem ihrer Körperteile in Bewegung, und das Rollschuh-Duo "Skating Flash" erreicht auf engstem Raum maximale Geschwindigkeit. Viviana Rossi wiederum wird sowohl an den Strapaten als auch an der Polestange die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft setzen.

Für Livemusik sorgen Palazzo-Urgestein Rick Coleman am Piano und Rüdiger Skoczowsky, bekannt aus der TV-Casting Show "The Voice of Germany". Die Tänzerinnen des Palazzo-Revue-Ensembles begleiten mit ihren Choreografien und extravaganten Kostümen die dreieinhalbstündige Show, die unter dem Motto "Lebensfreude pur" steht. "Wichtig für uns war neben der Qualität der Darbietungen auch, dabei mit Künstlern zusammenzuarbeiten, von denen wir wissen, dass sie mit dieser ganz besonderen Situation vertrauensvoll und verlässlich umgehen", betont Rolf Balschbach.