Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Einen Fahrrad-Diebstahl am Cahn-Garnier-Ufer vereitelte ein Zeuge am Samstagnachmittag. Gegen 14.45 Uhr bemerkte er laut Polizeibericht in Höhe des Collinistegs einen 16-jährigen Marokkaner, der das Drahtschloss eines schwarzen Triumph-Cross-Bike knackte und damit wegfuhr. Der Zeuge verfolgte den Täter und konnte währenddessen eine Streifenwagenbesatzung auf sich und den Dieb aufmerksam machen.

Als der Fahrraddieb die Polizei bemerkte versuchte er zunächst mit dem Rad davonzufahren, ließ es dann aber fallen und rannte zu Fuß weiter. Die Beamten konnten den Dieb einholen und festnehmen.

Der Fahrrad-Eigentümer wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der 0621/174-3310 zu melden.