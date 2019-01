Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Freitagmittag an der Straßenbahn-Haltestelle "Paradeplatz". Hier wartete eine 86-jährige Frau auf ihre Straßenbahn, als sie von einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Als kurz darauf die Straßenbahn eintraf, stieg die Seniorin ein, der Mann folgte ihr.

Als die Frau sich auf einen Platz gesetzt hatte, setzte sich der Mann ihr gegenüber und sprach sie wieder an. Die 86-Jährige beugte sich nun nach vorne, um den Unbekannten besser verstehen zu können. Dabei bemerkte sie, dass er seine Hose geöffnet hatte und seinen Penis in der Hand hielt. Die 86-Jährige erschrak und stieg an der nächsten Haltestelle aus.

Der Unbekannte soll 50 bis 60 Jahre alt sein, hatte einen auffällig dicken Bauch und dunkelbraune lichte Haare. Er trug eine Bluejeans, einen blauen Pulli, eine viel zu kleine Lederjacke und soll insgesamt ungepflegt gewirkt haben.

Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444.