Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Nach zehn Jahren Planungs- und Bauzeit hat das Diako Mannheim seinen neuen OP-Trakt offiziell eingeweiht. Damit wird das Operationsgeschehen von bisher zwei Standorten innerhalb der Klinik auf einen konzentriert. In diesem Gebäude hinter dem Haupthaus wurden 2006 nach der Schließung des Heinrich-Lanz-Krankenhauses bereits vier OP-Säle eingerichtet. Drei weitere sind nun hinzugekommen und wurden mit modernster Technik ausgestattet. Ebenfalls neu ist der Aufwachraum mit insgesamt 14 Überwachungsplätzen.

Dort werden nicht nur frisch Operierte, sondern auch Patienten nach einer Endoskopie betreut. Auch der Bereich, um bei diesen Untersuchungen entnommene Proben zu reinigen, aufzubereiten und zu untersuchen, wurde nach den neuesten Hygienevorgaben modernisiert.

Großes Lager soll vor Lieferengpässen schützen

"Und wir sind glücklich über das große OP-Lager", sagt Amir Sahbegovic von der OP-Leitung. Gerade in Zeiten von pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten sei es wichtig, einen entsprechenden Vorrat stets griffbereit zu haben. Insgesamt entstanden 2000 Quadratmeter zusätzliche Fläche, wovon knapp tausend allein auf die neue OP-Abteilung entfallen. "Eigentlich haben wir nicht drei, sondern 4,5 neue OP-Säle hinzugewonnen", sagt der Ärztliche Direktor, Dieter Schilling. Grund dafür sind die zwei sogenannten Rüstzonen. Dort können räumlich abgetrennt und zeitlich unabhängig vom eigentlichen Operationsgeschehen bereits die für die nächsten geplanten Eingriffe benötigten Instrumentarien vorbereitet werden. "Das ist ein ruhiges Arbeiten in Tageslichtatmosphäre", erklärt Sahbegovic.

Das Richten der Instrumente erfolgt in hochreiner, steriler Luft, die kontinuierlich von oben zugeführt wird. Reinraumqualität nennt sich das. "Damit befinden wir uns in den Rüstzonen hinsichtlich der Luftqualität im saubersten Bereich des gesamten OP-Trakts", erläutert Henning Röhl. Der Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Endoprothetik hebt zudem die Multifunktionalität der neuen OP-Säle hervor. Das bedeutet, dass jede Fachrichtung dort arbeiten kann.

Mit 53 Quadratmetern Fläche handelt es sich beim OP 1 um den größten der neuen Säle. Denn dort wurden zusätzlich zur ohnehin schon sehr umfangreichen Technikausstattung noch Möglichkeiten geschaffen, um während der Operation direkt aufs Bildgebungsarchiv des Diako zuzugreifen. Insgesamt 15,6 Millionen Euro wurden in die Neuaufstellung des OP- und Endoskopiebereichs investiert. 8,9 Millionen davon hat das Land Baden-Württemberg bereitgestellt. Dass der Förderbescheid aus dem Jahr 2015 stammt, bleibt beim Pressetermin nicht unerwähnt, weil trotz erheblicher Baukostensteigerung der Kostenrahmen eingehalten und die Bauzeit nahezu planmäßig abgeschlossen werden konnte. "Patienten und Personal profitieren gleichermaßen von den neuen Räumen", stellt der Ärztliche Direktor fest.

Kürzere OP-Wechselzeiten, ideal vorbereitete Räume und kurze Wege ermöglichten eine optimale Planung der rund 8000 Operationen pro Jahr am Diako. Umso wichtiger, da sich aufgrund steigender OP-Zahlen und der Vielzahl an eingebundenen Fachabteilungen laut Schilling ein massives Flächendefizit insbesondere bei den Geräte- und Sterilgutflächen abzeichnete. Auch Rüstzonen fehlten.

"Wir wollten daher Räume schaffen, in denen sich die Patienten gut betreut fühlen und unser Personal gerne arbeitet", erklärt Schilling. Auch wenn man sich heute noch nicht sicher sein könne, ob sich die das Ganze in Zukunft rechnen wird. "Denn wir wissen, dass in der Krankenversorgung der Trend dahin geht, dass Patienten mehr ambulant in den Kliniken versorgt werden sollen."