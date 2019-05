Mannheim. (oka) Still geworden war es um die zwei umstrittenen Werbefiguren des Sarotti-Mohrs im Mannheimer Capitol. Nach Rassismus-Vorwürfen hatte sich Thorsten Riehle, der Geschäftsführer des Veranstaltungshauses, dazu entschlossen, die Figuren nicht zu entfernen, sondern mit seinem Kreativ-Team eine Strategie zu ersinnen, wie man sie in den Dialog zum Thema Alltagsrassismus einbinden kann. Momentan sei das Kreativ-Team noch an der Arbeit, erklärte Capitol-Pressesprecherin Julia Wütscher noch vor einigen Tagen auf RNZ-Nachfrage. "Vielleicht präsentieren wir unsere Idee vor den Sommerferien."

Doch jetzt setzt ein offener Brief das Capitol-Team unter Druck. Unterzeichnet haben ihn Tahir Della, Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Onur Suzan Nobrega, Soziologin aus Frankfurt, und Halua Pinto de Magalhães, Umweltphysiker aus Heidelberg und Mitglied des Berner Rassismus Stammtischs. Letzterer war Referent bei einer Infoveranstaltung zum Sarotti-Mohr. Hinzu kommen eine Reihe von Organisationen und Privatpersonen aus der Region, beispielsweise die Alevitische Gemeinde Rhein-Neckar, die Arbeitsgemeinschaft der Kulturen Rhein-Neckar oder Danijel Cubelic, der Antidiskriminierungsbeauftragte der Stadt Heidelberg. Zahlreiche Unterzeichner kommen allerdings aus Berlin, Frankfurt oder Köln.

Die Verfasser fordern Riehle auf, seine "fehlerhafte Entscheidung rückgängig zu machen und die Werbeanlage mit dem Sarotti-M. sofort abzuhängen". Riehle habe Kritik von Experten und Aktivisten ignoriert und sich nicht deutlich genug gegen Rassismus positioniert. Auch Marchivum-Leiter Ulrich Nieß wird angegriffen: "Seine Thesen blendeten nicht nur die historische und gesellschaftliche Verantwortung Europas gegenüber globalen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen aus, sondern delegitimierten anti-rassistisches Wissen und Wirken", heißt es.

Im Capitol ist man bestürzt über die massiven Vorwürfe. "Wir erarbeiten gerade eine Stellungnahme und müssen noch einige Dinge überprüfen", erklärte Wütscher. Dass viele Unterzeichner nicht aus der Region stammen, habe sie verwundert. Ebenso, dass die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) unterzeichnet habe. Denn ihr Büro habe erklärt, sie habe ihre Unterschrift zurückgezogen.