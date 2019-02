Mannheim. (pol/mün) Beim Einbruch in das Schützenhaus im Mannheimer Stadtteil Neckarau wurden offenbar keine "scharfen" Waffen gestohlen. Das zumindest sei der derzeitige Ermittlungsstand, so die Polizei. Dafür aber haben die noch unbekannten Täter einen Stahlschrank mitgehen lassen, in dem sich mehrere Luftdruckgewehre im Wert von mehreren tausend Euro befunden haben sollen.

Die Einbrecher sollen zwischen Sonntag (16.30 Uhr) und Montag (8 Uhr) im Schützenhaus im Baloghweg zugeschlagen haben. Der Schaden des Einbruchs soll etwa 10.000 Euro betragen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau (Rufnummer 0621/833970) sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.