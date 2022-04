Mannheim. (pol/msc) Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht auf Donnerstag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einen Klinik eingeliefert und musste notoperiert werden. Zuvor hat er versucht, einer 24-Jährigen zu helfen, die zuerst sexuell belästigt und dann von zwei Tatverdächtigen geschlagen wurde. Das geht aus dem Polizeibericht hervor.

Die beiden mutmaßlichen Täter sind 23 und 27 Jahre alt. Die beiden Bruder flohen zunächst, wurden allerdings später an ihrem Wohnort verhaftet. Der 27-Jährige soll die Frau in einer Disco in den R-Quadraten in Mannheim sexuell belästigt haben. Diese sei ihm und seinem Bruder daraufhin vor die Tür gefolgt, um den mutmaßlichen Täter zur Rede zu stellen.

Die beiden Verdächtigen schlugen die Frau daraufhin offenbar und traten auf sie ein, nachdem sie zu Boden gegangen war. Eine Zeugin sowie der 18-Jährige bemerkten den Vorfall und griffen ein, woraufhin die Tatverdächtigen auf den 18-Jährigen losgegangen sein sollen. In der Schlägerei sollen die beiden Verdächtigen diesem dann mit einem Messer mehrere Stichverletzungen am Rücken und Oberarm zugefügt haben. Da sie auch eine Hauptarterie dabei verletzten, wurde der 18-Jährige im Krankenhaus notoperiert.

Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft. ​