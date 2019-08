Das neue Einsatzfahrzeug, das an der Hauptfeuerwache in Neckarau stationiert ist, wird am 1. September in Dienst gestellt. Foto: Gerold

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Die Stadt erhält einen weiteren Notarztstandort an der Hauptfeuerwache in Neckarau. Schon am 1. September wird das mit einem Notarzt und einem Rettungsassistenten besetzte neue Einsatzfahrzeug seinen Dienst antreten. Die Notfallversorgung der Mannheimer Bevölkerung wird sich damit weiter verbessern. Nach der vor einiger Zeit in der Quadratestadt laut gewordenen Kritik an einer zu langen Dauer bis zum Eintreffen eines Rettungswagens, haben bereits in jüngerer Vergangenheit Verbesserungen stattgefunden.

Mit dem neuen, vierten Notarztstandort können nun landesweite Top-Werte erreicht werden. Das auffällige, gelb-rot lackierte Einsatzfahrzeug mit der Aufschrift "Notarzt" - ein BMW 2er Gran Tourer mit 190 PS - wird der Malteser Hilfsdienst betreiben. Das Fahrzeug verfügt über die gleiche notfallmedizinische Ausstattung wie ein großer Rettungswagen. Für die Besetzung mit einem Notarzt sorgt das nahe gelegene Diakonissenkrankenhaus.

Das Team aus Notarzt und Rettungsassistent steht künftig in der Hauptfeuerwache täglich von 7 bis 22 Uhr in Bereitschaft, um bei einem Notruf sofort losfahren zu können und ergänzt damit die bestehenden drei Notarztstandorte des Arbeiter-Samariterbunds (ASB) in Käfertal, der Johanniter in Friedrichsfeld und des Roten Kreuzes am Theresienkrankenhaus, die alle 24 Stunden rund um die Uhr bereitstehen.

"Das Notarztfahrzeug am Standort Hauptfeuerwache ergibt Sinn, um noch schneller beim Patienten zu sein. Die Inbetriebnahme ab September bedeutet eine weitere deutliche Verbesserung der Notfallversorgung der Mannheimer Bevölkerung", freute sich Mannheims zuständiger Ordnungsdezernent Christian Specht bei der gestrigen Vorstellung in der Hauptfeuerwache. Wie Specht betonte, sei die Erweiterung der Notarztstandorte auch wegen steigender Einsatzzahlen notwendig.

"Im Mannheimer Stadtgebiet hatten wir im ersten Halbjahr 2019 bereits 3959 Notarzteinsätze", berichtete er. Der Standort an der Hauptfeuerwache mit eigener Ausfahrt zur Südtangente sei bestens geeignet, um nicht nur die Innenstadt, sondern auch die südlichen Stadtteile schnellstmöglich zu erreichen.

"Schon heute liegen wir bei einer Erfüllungs-Quote von 97 Prozent bei der Hilfsfrist innerhalb von 15 Minuten", teilte Specht zufrieden mit. Vor nicht allzu langer Zeit hatte es in Mannheim in Gemeinderat und Öffentlichkeit anhand der Zahlen für 2015 starke Kritik an der Nichteinhaltung eben jener Hilfsfristen gegeben.

Damals war die 15-Minuten-Frist in nur 90 Prozent der Fälle erreicht worden. Faktisch bedeutete dies, dass der Notarzt in vielen Fällen verspätet ankam. Das Landesgesetz gibt vor, dass zwischen dem Eingang der Notfallmeldung und dem Eintreffen der Hilfe am Notfallort "möglichst nicht mehr als zehn Minuten, höchstens 15 Minuten" vergehen sollen. Das Erreichen einer Zehn-Minuten-Frist war dem Notarzt damals in nur 62 Prozent der Fälle gelungen.

Inzwischen sehe es deutlich besser aus, berichtete Andreas Pitz von der Koordinierungsstelle Rettungsdienst der Stadt. "Aktuell sind wir bei 77 Prozent, mit dem neuen Notarztstandort werden wir über 80 Prozent kommen", sagte er. "Ein landesweiter Top-Wert."

In puncto Notfallversorgung habe sich in der letzten Zeit einiges zum Positiven verändert, so Pitz. Er nannte Maßnahmen wie die Verlegung des Klinikum-Notarztes zum ASB nach Käfertal, die auf 24 Stunden aufgestockte Anwesenheit eines Notarztes bei den Johannitern in Friedrichsfeld und zwei zusätzliche Rettungswagen zur Nachtzeit.