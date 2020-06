Von Gerhard Bühler

Mannheim. Bereits seit einigen Jahren ist bekannt, dass im Mannheimer Norden Ackerflächen mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) belastet sind. Als Ursache der PFC-Belastung gelten Papierschlämme, die jahrelang dem Kompost eines badischen Kompostherstellers beigemischt waren. Seit der Entdeckung der Verunreinigung werden die betroffenen Flächen kontinuierlich untersucht. Wie die Stadt Mannheim jetzt mitteilt, wurden nach einer Ausweitung der Untersuchungen weitere 237 Hektar verunreinigte Flächen entdeckt.

Bis 2018 wurden Proben von insgesamt 317 Hektar vorwiegend landwirtschaftlich genutzter Flächen nördlich von Sandhofen untersucht. Ein großer Teil von 237 Hektar stellte sich als belastet heraus. Deshalb beschlossen die Umweltbehörden von Stadt und Land, weitere 1000 Hektar auf eine PFC-Belastung zu überprüfen. Das erschreckende Ergebnis: 62 Prozent dieser neu untersuchten Flächen ist nach Angaben der Stadtverwaltung mit PFC verunreinigt.

Seit einiger Zeit werden die sich in der Umwelt kaum zersetzenden chemischen Verbindungen auch im Grundwasser und den Beregnungsbrunnen der Landwirte gefunden. Untersuchungen ergaben 2019, dass 39 von 56 Beregnungsbrunnen leicht und neun Brunnen höher belastet sind. Dieses Jahr wies das Wasser in 34 von 47 geprüften Beregnungsbrunnen geringe PFC-Gehalte auf. Neun Brunnen sind stärker belastet. Betroffene Landwirten erhielten Beschränkungen für die Bewässerung.

Hintergrund > Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) werden wegen ihrer wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften seit rund 50 Jahren verwendet. PFC sind Hilfsmittel bei der Beschichtung von Bratpfannen und kommen in Funktionsbekleidung ebenso vor wie in Wetterschutzlacken, [+] Lesen Sie mehr > Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) werden wegen ihrer wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften seit rund 50 Jahren verwendet. PFC sind Hilfsmittel bei der Beschichtung von Bratpfannen und kommen in Funktionsbekleidung ebenso vor wie in Wetterschutzlacken, Imprägniersprays und Feuerlöschschaum. Im Fall der als Kompost verwendeten Papierschlämme wurden Holzabfällen aus der Papierherstellung offenbar auch mit PFC beschichtete Papiere beigemischt, wie etwa Hochglanzpapier für Zeitschriften oder Verpackungspapier aus dem Lebensmittelhandel. Die juristische Verantwortlichkeit wird von den Behörden derzeit noch geklärt. Es gibt keine Grenzwerte, nur Empfehlungen. Es besteht der Verdacht, dass die PFC-Stoffe Krebs fördern und das Erbgut schädigen können. ger

Nach Aussage von Jürgen Hammer, Leiter der Umweltbehörde, besteht für die Trinkwasserversorgung keine Gefahr, weil die städtischen Trinkwasserbrunnen weit entfernt im Rheinauer Wald und Käfertaler Wald liegen. Für landwirtschaftliche Produkte gibt es Untersuchungen mit einem "Vor-Ernte-Monitoring" der Landesbehörde. 2019 wurden bei zehn Weizenflächen Überschreitungen des Beurteilungswerts festgestellt. Der Weizen durfte deshalb nicht mehr als Lebensmittel vermarktet werden. Dieses Jahr sei noch nichts gefunden worden, so Hammer. Landwirtschaftliche Produkte, die in Hofläden und Märkten angeboten werden, kontrolliert die städtische Lebensmittelüberwachung mit Stichproben. 2018 wurden dabei PFC-Spuren in Honig entdeckt, der daraufhin aus dem Handel genommen wurde. Bei Lebensmittel-Kontrollen im Juni 2019 war PFC in Erdbeeren festgestellt worden. Bei weiteren Kontrollen von Erdbeeren, Spargeln und anderen Produkten gab es jedoch keine Auffälligkeiten.

"Im Jahr 2020 haben wir von der Lebensmittelkontrolle noch keine Informationen über gefundene Belastungen bekommen", erklärt Hammer. Die Landwirte seien inzwischen gewarnt und achteten darauf, weniger anfällige Produkte anzubauen. Vorgesehen ist, dass die Boden-Untersuchungen auf den restlichen fast 800 Hektar Flächen bis zur hessischen Landesgrenze in 2020 und 2021 fortgesetzt werden. "Nach Erfassung der gesamten Flächen und Belastungen werden wir im Frühjahr 2022 ein Resümee zum Thema PFC ziehen können", kündigt Hammer an.