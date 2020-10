Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der unter Beschuss geratene CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hat sich bei einem Pressegespräch am Donnerstag ausführlich zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert.

> Die Rücktritte von Chris Rihm und Andreas Pitz aus dem CDU-Vorstand: Löbel ist von beiden "tief enttäuscht", wie er sagt, und wirft dem Duo wegen seiner über die Presse vorgetragenen Kritik parteischädigendes Verhalten vor. Beide hatten sich am 12. Oktober in der CDU-Geschäftsstelle über das Untermietverhältnis zwischen dem von Löbel geführten Kreisverband und der Löbel Projektmanagement GmbH erkundigt. Anschließend teilten Rihm und Pitz mit, sie hätten weder Fotos noch Kopien anfertigen dürfen. Das entspreche den Vorgaben der Landes- und Bundespartei, erklärt der Abgeordnete.

Pitz habe den kompletten Mietvertrag abschreiben wollen, was er, Löbel ihm untersagt habe. "Dann hätte er den Vertrag ja gleich kopieren können." Löbel will Pitz angeboten haben, bei der Vorstandssitzung am Abend zu den von ihm festgestellten Ungereimtheiten Stellung zu nehmen. Stattdessen habe dieser zweieinhalb Stunden geschwiegen und dann wie Rihm "völlig überraschend" seinen Rücktritt erklärt. Ob der bereits nominierte Rihm bei der Landtagswahl 2021 für die CDU im Mannheimer Norden kandidieren dürfe, lässt Löbel offen. Die Personalie wolle man intern klären.

> Die Löbel Projektmanagement GmbH: Die Ein-Mann-Firma hat ein Büro in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands und zahlt dafür eine monatliche Kaltmiete von 190 Euro. Löbel erklärt beim Pressegespräch, dass er den Raum auch in seiner Eigenschaft als Bundestagsabgeordneter nutzt. Für beide Tätigkeiten bräuchte es nicht mehr als einen Schreibtisch, einen Laptop und ein Handy. Sein Wahlkreismitarbeiter Thomas Hornung sitzt in einem weiteren Büro.

Für Erstaunen hat gesorgt, dass die GmbH laut dem Rechtsgutachten des Anwalts und früheren CDU-Stadtrats Ralph Landsittel Mitte September 25 Monatsmieten vom Einzug im Frühjahr vergangenen Jahres bis Mai 2021 überwiesen hat, insgesamt 4750 Euro. Diese Summe durch 25 geteilt, ergibt die Monatskaltmiete von 190 Euro. Löbel selbst sagt, er habe 19 monatliche Warmmieten von jeweils 250 Euro inklusive Nebenkosten gezahlt. Auch das ergibt in der Summe 4750 Euro. Doch warum eigentlich so viele Mieten auf einmal? Zum einen habe er mit Kreisgeschäftsführerin Mareike Pilz eine jährliche Zahlung vereinbart, "weil das etwas weniger Verwaltungsarbeit macht", so Löbel.

Pilz sei im vergangenen Jahr in Elternzeit gegangen. "Nach ihrer Rückkehr hat sie mich an die ausstehende Miete erinnert", sagt Löbel. Die Jahresbruttomiete für die GmbH beträgt 3000 Euro und liegt damit deutlich unter den 5000 Euro, die sich der Kreisverband in seinem Finanzierungskonzept vor fünf Jahren vorgenommen hatte. Löbel erklärt das mit der Macht des Faktischen. Auch die beiden anderen Untermieter, das Wahlkreisbüro und die Junge Union, zahlten 9,50 Euro pro Quadratmeter.

> Die finanzielle Situation der GmbH: Die Firma hat ausweislich der im Handelsregister eingetragenen Jahresabschlüsse 2018 und 2019 rote Zahlen geschrieben. Im Anhang der 19er-Bilanz gibt Löbel selbst einen "Hinweis zum negativen Eigenkapital": Danach sei in den kommenden Monaten beziehungsweise Jahren mit einer deutlichen Verbesserung der Umsatz- und Ertragssituation zu rechnen. Daher sei eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts nicht gegeben, zudem bestünden stille Reserven im Bereich des Anlagevermögens. Beim Pressegespräch bekräftigt Löbel, dass die GmbH nicht von einem Konkurs bedroht sei und bilanzrechtliche Verlustvorträge nicht mit einer Überschuldung gleichzusetzen seien. Der Privatmann Löbel hat im vergangenen Jahr ein Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt erworben, die GmbH übernahm die Hausverwaltung.

> Die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen: Die Behörde prüft, ob hinsichtlich des Mietverhältnisses der Löbel Projektmanagement GmbH ein Anfangsverdacht für strafbares Verhalten gegen den Abgeordneten vorliegt. "Ich habe sämtliche Unterlagen der Staatsanwaltschaft übergeben", sagt Löbel. "Und ich bin mir sicher, dass ich mir strafrechtlich nichts zu Schulden habe kommen lassen."

> Die politischen Folgen: "Ich habe meinen politischen Instinkt vermissen lassen", räumt Löbel ein, "und wir haben als CDU viel Vertrauen verspielt". Er spricht von einer dramatischen Lernkurve, die er durchgemacht habe. Bei der Untervermietung an die GmbH sei man "schnell in einem Geschmäckle drin". Deshalb stelle er künftig auch auf monatliche Zahlungen um. Um das Vertrauen der Mitglieder kämpfen will Löbel an diesem Freitagabend bei der Nominierungsveranstaltung für die Bundestagswahl, wenn er gegen Maike-Tjarda Müller antritt.

> Die Konsequenzen: Löbel sitzt im Bundestag, ist Kreisverbandschef und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Zu viel Macht? "Ich denke über einen Schnitt nach", sagt er. Die Vorkommnisse rund um das Mietverhältnis der GmbH und andere Fragen solle eine Kommission aufarbeiten. Löbel nennt Vorstandskollegen und Untermieter als mögliche Mitglieder des Gremiums, aber auch andere Christdemokraten dürften mitarbeiten. Bei Bedarf könnte man Externe einbeziehen. Löbel gesteht, dass er als Politiker keine so hohe Miete in seinem Mehrfamilienhaus – mit bis zu 14 Euro pro Quadratmeter – verlangen dürfe. "Da bin ich meinem moralischen Anspruch nicht gerecht geworden." Er kündigt an, die Vermietungen von drei Wohnungen an ein Unternehmen, das sie Portalen wie Airbnb anbietet, auf den Prüfstand zu stellen.