Mannheim. (pol/rl) Zu einem Wohnungsbrand kam es am Freitagabend im Rheinauer Ortsteil Pfingstberg. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Strahlenburgstraße war gegen 23.30 Uhr im ersten Obergeschoss ausgebrochen.

Die Bewohner des Dachgeschosses musste die Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Haus holen. Die anderen Bewohner konnten es selbst verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass sich das Feuer nicht auf andere Wohnungen ausbreitete. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Sechs Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort wegen einer Rauchvergiftung behandelt, drei weitere kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der Mehrfamilienhaus sei derzeit nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Die genaue Brandursache sei aktuell noch unbekannt und werde noch ermittelt.