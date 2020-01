Von Gerhard Bühler

Mannheim. Der Neubau des Technischen Rathauses ist ein Prestige-Projekt für die Stadt Mannheim. Beim Rundgang auf der Baustelle an der Glücksteinallee haben die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG und die Stadtverwaltung vor Kurzem den Fortschritt der Arbeiten vorgestellt. Wie die Verantwortlichen betonten, geht der Bau planmäßig voran. Die Übergabe ist für Ende 2020 geplant. Einziehen werden 700 Mitarbeiter der Verwaltung, die zurzeit noch im maroden Collini-Center untergebracht sind.

Mit dem 93 Millionen Euro teuren Neubau will sich die Stadt eine "Visitenkarte" schaffen. Dabei setzt man auf hohe ökologische Standards, moderne Arbeitsbedingungen und eine angenehme Atmosphäre für Bürger und Besucher. "Diese Baustelle ist ein wenig anders als sonst", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz und verwies auf das moderne Baustellen-Management des Generalunternehmers Implenia.

Beim sogenannten "Lean Management" griffen die unterschiedlichen Gewerke wie Zahnräder ineinander, so Kurz. Derzeit arbeiten 120 Handwerker auf der Baustelle. Ganz oben im Rathaus-Turm sind die Rohbauarbeiten für die künftigen 13 Etagen im Gange. Darunter werden die Fenster eingebaut und in den unteren Geschossen läuft der Innenausbau auf Hochtouren.

In den künftigen Büroräumen im zweiten Obergeschoss sind die Fenster bereits eingebaut. Und nicht nur das: Die Wände sind bereits gestrichen, der beigefarbene Teppichboden ist verlegt. Bis zum Einzug schützt ihn eine Plastikfolie vor Schmutz. Auch die Deckenheizung mit einer sogenannten Betonkernaktivierung ist schon in Betrieb.

Der Eingang des Gebäudes wird sich in der Glücksteinallee befinden. Wie Jochen Endrich, Projektleiter der GBG, erläutert, wird vorne im Erdgeschoss der Bürgerservice Lindenhof einziehen. Der mit großen Glasflächen umschlossene Innenhof sorgt für viel Licht in den Innenräumen. Neben einer öffentlichen Cafeteria wird es auch einen Betriebskindergarten geben.

"Das Gebäude soll eine Visitenkarte für das Glücksteinquartier, die Stadt und die Verwaltung als Arbeitgeber sein", erklärte Kurz. In dem 400 Quadratmeter großen, fast fertigen Büroraum sitzen bald rund 30 Mitarbeiter an Schreibtische an den Fenstern. In der sogenannten multifunktionalen Mitte sind gemeinschaftliche Geräte wie Drucker untergebracht. Zwischenwände gibt es nicht. Spezielle Deckenelemente aus Schaumstoff sorgen für eine bessere Raumakustik.

"Wir sind mit dem Bau komplett im Zeitplan", betonte Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG. Die Zusammenarbeit mit der Baufirma sei hervorragend. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft fungiert als Bauherr des Projekts. Nach der Fertigstellung will man die Räume an die Stadt vermieten. Für die Bruttogeschossfläche von knapp 30.000 Quadratmetern ist eine Miete von 3,6 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Diese Berechnung entspreche den wirtschaftlichen Gepflogenheiten, so Frings. Einen kleinen Gewinn müsse die GBG dabei machen.

Bei den genannten Kosten in Höhe von 93 Millionen Euro handelt es sich um die Gesamtkosten des Projekts – einschließlich Planung und Grundstück. Der mit dem Generalunternehmer vereinbarte Baupreis sei zudem ein Festpreis und könne nicht ohne Weiteres in die Höhe getrieben werden.

Wie Frings erklärte, wollen die GBG und die Stadt mit dem vom Frankfurter Architektenbüro Schneider+Schumacher geplanten Gebäude auch in ökologischer Hinsicht ein Vorbildsein. Der geplante Effizienzhaus-Standard sei noch ungewöhnlich für Bürogebäude. An den Fenstern des neuen Technischen Rathauses sorgen Luftkonvektoren mit Wärmetauschern für eine optimale Belüftung.

Zur energetisch optimierten Hülle des Gebäudes soll bis zu dessen Fertigstellung Ende 2020 noch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach hinzukommen. Dadurch könne man – im Vergleich zu einem gemäß der aktuellen Energieeinsparverordnung gebauten Gebäude – rund 157 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, so die Verantwortlichen.