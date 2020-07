Mannheim. (oka) Nach der Gewalttat am Mittwochabend in der Neckarstadt gibt es einen neuen Zwischenstand der Ermittler: Zwei Männer gelten als dringend tatverdächtig und sollen in Untersuchungshaft genommen werden.

Das ist bisher bekannt: Gegen 20.15 Uhr stritten sich am Mittwoch mehrere Personen in der Mittelstraße. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 27-Jähriger mit einem Messer angegriffen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er aufgrund der schweren Verletzungen kurz darauf in einem Krankenhaus.

Die Polizei nahm drei Personen fest. "Davon sind zwei – ein 22- und ein 26-Jähriger – dringend tatverdächtig und werden dem Haftrichter vorgeführt", teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage der RNZ mit. Die genauen Hintergründe der Tat sind aber noch nicht bekannt. Einen Zusammenhang zu der Leiche, die am Montag in der Neckarstadt gefunden wurde, gebe es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020, 14.57 Uhr

Mannheim-Neckarstadt. (pol/pri/mare) Ein Mann ist am Mittwoch nach einer Auseinandersetzung in Mannheim an Stichverletzungen gestorben. Drei Menschen wurden festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei am späteren Abend sagte. "Wir gehen davon aus, dass sie in irgendeiner Form etwas zu dem Tatgeschehen sagen können oder beteiligt waren", sagte der Sprecher. Der Mann wurde laut Polizei mit einem Messer attackiert. Bei einer Fahndung seien wenig später die drei Menschen festgenommen worden.

Die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen habe sich gegen 20.15 Uhr im Stadtteil Neckarstadt-West zugetragen. Die Beamten waren am Abend mit einem Großaufgebot im Einsatz, Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort. Die Mittelstraße im Stadtteil Neckarstadt-West war gesperrt.

Weitere Informationen zu den Hintergründen gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Am Abend sicherte die Polizei Spuren. "Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit vom Dezernat Kapitaldelikte in Mannheim unter Einbeziehung der Kriminaltechnik ermittelt", hieß es. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Update: Donnerstag, 16. Juli 2020, 8.17 Uhr