Mannheim. (pol/rl) Auf der Neckarwiese beleidigt und bedroht wurde ein 52-Jähriger am späten Dienstagabend. Der Mann war gegen 20.50 Uhr mit seinem Hund am Fußgängerweg zwischen Neckarwiese und Neckarpromenade spazieren. In Höhe der Heinrich-Lanz-Schule traf er auf einen etwa 25-jährigen Mann, der ihn in italienischer Sprache beleidigte.

Als der 52-Jährige den junge Mann zu Rede stellte, zückte dieser ein Messer und wollte dessen Smartphone haben. Der 52-Jährige weigerte sich und bat einen gerade vorbeilaufenden Jogger um Hilfe. Vermutlich weil nun der Jogger und weiterer Passanten aufmerksam wurden, entfernte sich der Täter von dem 52-Jährigen. Der lief daraufhin davon. Danach rannte auch der junge Mann in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke davon.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine schmale Figur, trug eine lange Rasta-Frisur, ein farbiges Kopftuch, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, insbesondere der Jogger und die anwesenden Passanten, werden gebeten, sich unter der 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.