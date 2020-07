Mannheim-Neckarstadt. (pol/pri/mare) Am Mittwochabend ist es zu einer tödlichen Auseinandersetzung in der Neckarstadt gekommen. Das berichtet die Polizei.

In der Mittelstraße ist es gegen 20.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Mann wurde dabei mit einem Messer attackiert und so schwer verletzt, dass zunächst Lebensgefahr bestand. Er kam mit einer Stichverletzung in eine Klinik, wo er trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kurze Zeit später verstarb. Im Rahmen der Fahndung wurden drei Personen festgenommen.

Die Mittelstraße ist derzeit gesperrt, etliche Fahrzeuge der Kriminaltechnik sowie der Feuerwehr zum Ausleuchten sind im Einsatz, um die Spuren zu sichern. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 22.36 Uhr