Mannheim-Neckarstadt. (pol/pri/mare) Am Mittwochabend ist es zu einem großen Polizeieinsatz in der Neckarstadt gekommen. Das berichten die Beamten.

Demnach seien die Ordnungshüter in der Mittelstraße im Einsatz. Nach ersten Meldungen ist es hier gegen 20.19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Es soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Ein Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass Lebensgefahr besteht, bestätigte die Polizei. Er kam mit einer Stichverletzung in eine Klinik. Es soll zwei Festnahmen gegeben haben.

Die Mittelstraße ist derzeit (Stand: 22.21 Uhr) gesperrt, etliche Fahrzeuge der Kriminaltechnik sowie der Feuerwehr zum Ausleuchten sind im Einsatz, um die Spuren zu sichern.

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 22.21 Uhr