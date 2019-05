Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Vor dem Polizeirevier Neckarstadt eskalierte am Samstagabend ein Beziehungsstreit. Das teilte die Polizei am Montag, 20. Mai, mit.

Eine 58-Jährige hatte sich mit ihrer 25-jährigen Tochter bis um 19.45 Uhr im Neckarstadtreviers in der Waldhofstraße aufgehalten. Als sie die Wache verließ, traf sie auf ihren 65-jährigen Lebensgefährten, der ihr vor der Tür aufgelauert hatte. Der Mann hatte ein Küchenmesser mit Keramikschneide in der Hand und stach damit unter anderem in Richtung der Frau.

Als Beamten im Revier den Streit vor der Tür mitbekamen, kamen zwei Beamte vor die Tür um zu schlichten. Der 65-Jährige hatte zwischenzeitlich das Messer verborgen. Als er die Beamten sah, zückte er wieder das Messer, drohte den Beamten und ging abwechselnd mit ausgestrecktem Arm und Messer in der Hand auf die Beamten zu.

Bei beiden Polizisten zogen nun ihre Dienstwaffen und forderten den 65-Jährigen auf, das Messer wegzulegen. Der 65-Jährige wiederum forderte nun die Beamten mehrfach auf, ihn zu erschießen. Als die 58-Jährige und die Tochter nun in den Innenhof des Reviers flüchteten, warf der 65-Jährige ihnen das Messer hinterher, verfehlte sie jedoch. Danach setzten die Beamten Pfefferspray ein und brachten den Mann in eine Zelle im Revier.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam der 65-Jährige wegen fehlenden Haftgründen wieder auf freien Fuß. Ihm wurde ein Annäherungsverbot zur Wohnung und zu den beiden Frauen ausgesprochen. Die Ermittlungen wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich mehrere Personen, die das Geschehen auch mittels Mobiltelefon filmten, in unmittelbarer Tatortnähe aufgehalten haben. Sowohl dieser Personenkreis, als auch weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei unter 0621/3301-0 anzurufen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Update: 13 Uhr, Freitag, 24. Mai 2019