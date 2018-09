Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Wegen des Verdachts auf versuchten besonders schweren Diebstahl in Haft sitzen derzeit zwei Männer im Alter 25 und 28 Jahren. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim sollen sie in der Nacht zum Freitag gegen 1.30 Uhr in eine Gaststätte in der Mittelstraße eingebrochen sein.

Die Täter hebelten mit einem Brecheisen ein Fenster auf, stiegen in die Gaststätte ein und brachen hier mehrere Spielautomaten auf. Sie nahmen die Geldkassetten heraus und legten diese bereit, um sie mitzunehmen. Als die Alarmanlage losging, flüchteten die beiden Männer ohne Beute auf die Straße. Das bekamen zwei Polizeibeamte mit, die die Verfolgung aufnahmen. Nach kurzer Flucht konnten die Beamten die Verdächtigen in der Pumpwerkstraße festnehmen.

Am Freitagmittag wurden die Verdächtigen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Die beiden bulgarischen Staatsangehörigen wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.